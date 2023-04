Calciomercato Juventus, non tramonta l’idea Icardi: le ultime (Di martedì 18 aprile 2023) La Juventus, per il prossimo campionato, sembra continuare a seguire l’idea Icardi; l’attaccante argentino conosce benissimo la Serie A. Un reparto offensivo, quello bianconero, con tre alternative di assoluto valore; l’attaccante principale, Vlahovic, non sta attraversando un periodo semplicissimo ma resta al centro del progetto tecnico di Allegri. Oltre al centravanti serbo, il tecnico della Juventus può contare su altre due prime punte come Milik e Kean. Icardi (LaPresse)Il primo ha ampiamente dimostrato di poter essere più di una semplice alternativa per i bianconeri mentre il futuro del centravanti azzurro sembra essere ancora incerto. Ecco perché, secondo le ultime indiscrezioni, la società sembra stia seguendo un’altra punta per andare a rinforzare il reparto offensivo a ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 18 aprile 2023) La, per il prossimo campionato, sembra continuare a seguire; l’attaccante argentino conosce benissimo la Serie A. Un reparto offensivo, quello bianconero, con tre alternative di assoluto valore; l’attaccante principale, Vlahovic, non sta attraversando un periodo semplicissimo ma resta al centro del progetto tecnico di Allegri. Oltre al centravanti serbo, il tecnico dellapuò contare su altre due prime punte come Milik e Kean.(LaPresse)Il primo ha ampiamente dimostrato di poter essere più di una semplice alternativa per i bianconeri mentre il futuro del centravanti azzurro sembra essere ancora incerto. Ecco perché, secondo leindiscrezioni, la società sembra stia seguendo un’altra punta per andare a rinforzare il reparto offensivo a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcelloChirico : In questi 17 anni chi si permetteva di dare un'altra versione di #Calciopoli passava per pazzo...il tempo è galantu… - MarcelloChirico : Spinte e cori razzisti, c'è un regolamento per la #Juventus e un altro 'por amigos'? #LazioJuve #LazioJuventus… - napam_51 : RT @LucianoMoggi: SCOOP Calciopoli, la chiavetta di Moggi: FIGC-CONI in combutta con Milan e Roma contro la Juve. ‘Chi vince troppo nello s… - napam_51 : RT @LucianoMoggi: SCOOP Calciopoli, dossier Meani: l'addetto agli arbitri del Milan #juve #juventus #juve #calciopoli #radiobianconera #cof… - napam_51 : RT @LucianoMoggi: SCOOP Calciopoli, Moggi e il sequestro di persona #juve #juventus #calciopoli #paparesta #cofanetto #radiobianconera #Rep… -