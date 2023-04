Calciomercato: Barça. Inter si informa su Umtiti, Garcia e Lenglet (Di martedì 18 aprile 2023) Ausilio vorrebbe approfittare degli esuberi in casa blaugrana BARCELLONA (SPAGNA) - L'Inter è alla ricerca di un paio di difensori per la prossima stagione e guarda in casa Barcellona. Secondo "Sport",... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) Ausilio vorrebbe approfittare degli esuberi in casa blaugrana BARCELLONA (SPAGNA) - L'è alla ricerca di un paio di difensori per la prossima stagione e guarda in casa Barcellona. Secondo "Sport",...

Calciomercato: Barça. Inter si informa su Umtiti, Garcia e Lenglet Ausilio vorrebbe approfittare degli esuberi in casa blaugrana BARCELLONA (SPAGNA) - L'Inter è alla ricerca di un paio di difensori per la prossima stagione e guarda in casa Barcellona. Secondo "Sport",... Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 18 aprile Rassegna stampa estera - Calciomercato.itSu 'Sport', invece, Laporta, presidente del Barcellona, rilancia contro le accuse contro il suo club nella polemica arbitrale: 'El Barça es ... Barcellona, Kessié può andare all'Inter ad una sola condizione Per l'occasione si sarebbe discusso anche del futuro di Franck Kessié , con il ritorno in Serie A come opzione più che valida per il Barça, il quale non solo deve fare i conti con il Fair Play ...