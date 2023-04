Calcio: West Ham. Scamacca operato al menisco, stop di 2 - 3 mesi (Di martedì 18 aprile 2023) L'intervento è stato eseguito al Policlinico Gemelli di Roma LONDRA (INGHILTERRA) - Appuntamento alla prossima stagione per Gianluca Scamacca. L'attaccante del West Ham è stato operato con successo a ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) L'intervento è stato eseguito al Policlinico Gemelli di Roma LONDRA (INGHILTERRA) - Appuntamento alla prossima stagione per Gianluca. L'attaccante delHam è statocon successo a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #WestHam, #Scamacca operato al menisco: recupero stimato in due-tre mesi - antonio_anro : @AmalaTV_ @tuttosport Perché non capivano un cazzo di calcio e buttava miliardi per comprare West e compagnia bell… - Veltro1997 : @alvarosburato 40m nei denti, basta finanziare con queste cifre assurde il calcio italiano. Si è visto come ci hann… - Ftbnews24 : #Calciomercato West Ham, ufficiale Masuaku: il Besiktas lo riscatta #Calcio Estero, Calciomercato, Inghilterra - Profilo3Marco : RT @sportmediaset: Arsenal, un'altra rimonta subita e il City è sempre più vicino | United LIVE #premierleague -