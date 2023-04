Calcio: Spalletti, 'ingenui sul gol ma c'era un rigorissimo per noi che non si può non vedere' (Di martedì 18 aprile 2023) Napoli, 18 apr. (Adnkronos) - "Facciamo i complimenti al Milan per questa qualificazione, vanno fatti perché ha giocato due partite riuscendo a capitalizzare il massimo e questo è sintomo di squadra matura, di calciatori che sanno scegliere i momenti: quando pigiare sull'acceleratore e quando bisogna difendersi con tutta la squadra. Però voglio fare i complimenti anche ai miei. Abbiamo condotto una Champions di grandissimo livello e anche stasera abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo pagato un po' di ingenuità, di inesperienza nel leggere i momenti della partita. Ci siamo arrivati con diversi giocatori col fiato un po' corto, a cominciare da Osimhen che veniva da venti giorni fermo". Sono le parole del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Milan a Mediaset. "L'arbitraggio di Marciniak dopo le ... Leggi su iltempo (Di martedì 18 aprile 2023) Napoli, 18 apr. (Adnkronos) - "Facciamo i complimenti al Milan per questa qualificazione, vanno fatti perché ha giocato due partite riuscendo a capitalizzare il massimo e questo è sintomo di squadra matura, di calciatori che sanno scegliere i momenti: quando pigiare sull'acceleratore e quando bisogna difendersi con tutta la squadra. Però voglio fare i complimenti anche ai miei. Abbiamo condotto una Champions di grandissimo livello e anche stasera abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo pagato un po' dità, di inesperienza nel leggere i momenti della partita. Ci siamo arrivati con diversi giocatori col fiato un po' corto, a cominciare da Osimhen che veniva da venti giorni fermo". Sono le parole del tecnico del Napoli, Luciano, dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Milan a Mediaset. "L'arbitraggio di Marciniak dopo le ...

