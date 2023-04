**Calcio: Roma, Lina Souloukou nuovo Ceo e Gm del club** (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - L'As Roma ha annunciato che "Lina Souloukou è stata nominata nuova Chief Executive Officer & General Manager del Club. La dirigente entrerà in carica, con effetto immediato, dopo aver espletato le relative procedure aziendali". Lo rende noto il club giallorosso all'indomani dell'uscita di Pietro Berardi. “Lina è una leader esperta, rispettata e riconosciuta nel mondo del calcio e del business: siamo felici di poterle dare il benvenuto nella famiglia dell'As Roma. Lavoreremo a stretto contatto con lei per continuare a portare il Club al più alto livello, come meritano i tifosi e la Città”, affermano Dan e Ryan Friedkin. Dopo gli studi in legge con una specializzazione in Diritto dello Sport, Souloukou ha intrapreso la sua carriera nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023), 18 apr. (Adnkronos) - L'Asha annunciato che "è stata nominata nuova Chief Executive Officer & General Manager del Club. La dirigente entrerà in carica, con effetto immediato, dopo aver espletato le relative procedure aziendali". Lo rende noto il club giallorosso all'indomani dell'uscita di Pietro Berardi. “è una leader esperta, rispettata e riconosciuta nel mondo del calcio e del business: siamo felici di poterle dare il benvenuto nella famiglia dell'As. Lavoreremo a stretto contatto con lei per continuare a portare il Club al più alto livello, come meritano i tifosi e la Città”, affermano Dan e Ryan Friedkin. Dopo gli studi in legge con una specializzazione in Diritto dello Sport,ha intrapreso la sua carriera nel ...

