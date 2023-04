Calcio Napoli eliminato dalla Champions: solo 1-1 al Maradona contro il Milan (Di martedì 18 aprile 2023) Calcio Napoli: La diga rossonera resiste anche al ritorno. Di Giroud ed Osimhen i gol decisivi. Non è bastato il supporto del Maradona nè il ritorno di Osimhen. Non è bastato il possesso palla ed un maggiore numero di tiri in porta nelle due partite. Non nè bastata la voglia degli azzurri per recuperare un Leggi su 2anews (Di martedì 18 aprile 2023): La diga rossonera resiste anche al ritorno. Di Giroud ed Osimhen i gol decisivi. Non è bastato il supporto delnè il ritorno di Osimhen. Non è bastato il possesso palla ed un maggiore numero di tiri in porta nelle due partite. Non nè bastata la voglia degli azzurri per recuperare un

