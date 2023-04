Calcio: Inzaghi, 'tanti in scadenza? Fa parte del nostro mestiere, pensiamo solo al Benfica' (Di martedì 18 aprile 2023) Milano, 18 apr. - (Adnkronos) - "Dobbiamo essere più bravi a isolarci. Ne abbiamo diversi che sono in scadenza ma li vedo lavorare bene quotidianamente. Fa parte del nostro mestiere essere in bilico o in scadenza. Dobbiamo pensare solo alla gara contro il Benfica. Servirà una grande partita". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica, in merito ai tanti giocatori in scadenza di contratto tra i nerazzurri. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Milano, 18 apr. - (Adnkronos) - "Dobbiamo essere più bravi a isolarci. Ne abbiamo diversi che sono inma li vedo lavorare bene quotidianamente. Fadelessere in bilico o in. Dobbiamo pensarealla gara contro il. Servirà una grande partita". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il, in merito aigiocatori indi contratto tra i nerazzurri.

