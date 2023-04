Calcio: Europa League. Taylor arbitro Roma - Feyenoord, Letexier per Juve (Di martedì 18 aprile 2023) I giallorossi non hanno mai vinto col fischietto inglese NYON (SVIZZERA) - Sarà Anthony Taylor a dirigere giovedì sera all'Olimpico, alle 21, il ritorno dei quarti di finale di Europa League fra ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) I giallorossi non hanno mai vinto col fischietto inglese NYON (SVIZZERA) - Sarà Anthonya dirigere giovedì sera all'Olimpico, alle 21, il ritorno dei quarti di finale difra ...

Europa League: l'inglese Taylor arbitra Roma - Feyenoord E' l'inglese Anthony Taylor l'arbitro designato dall'Uefa per Roma - Feyenoord, ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma allo stadio Olimpico govedì alle 21. Il direttore di gara britannico sarà coadiuvato dagli assistenti Gary Beswick e Adam Nunn; quarto ufficiale Robert Jones. Al Var Stuart ... È la quarta volta che il fischietto inglese incrocia i giallorossi: negativi i precedenti, con la Roma battuta a Lione 4 - 2 nell'andata degli ottavi dell'Europa League 2016 - 17 e poi 2 - 1 in casa ... europa league, sporting-juve ad arbitro francese Sara' il francese François Letexier a dirigere Sporting-Juventus, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League, in programma giovedi' ...