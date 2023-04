Calcio: Conference. Obrenovic arbitro Fiorentina - Lech Poznan (Di martedì 18 aprile 2023) È la prima volta che il fischietto sloveno dirige un'italiana nelle coppe NYON (SVIZZERA) - Rade Obrenovic è l'arbitro designato dalla Uefa per dirigere, giovedì alle 18.45 al "Franchi", il ritorno ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) È la prima volta che il fischietto sloveno dirige un'italiana nelle coppe NYON (SVIZZERA) - Radeè l'designato dalla Uefa per dirigere, giovedì alle 18.45 al "Franchi", il ritorno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? La Fiorentina pareggia con l’Atalanta ??? Italiano: 'Coppa Italia e Conference i nostri obiettivi' - desmo_cesa : @bestiadellappio @cmdotcom Ah quindi adesso la Conference é diventata il top europeo. Come cazzo siamo messi Picco… - Calciocomoff : ??La #Fiorentina sta correndo tra campionato e Conference League, l'#Atalanta ha perso contatto con il quarto posto.… - massimonosenzo1 : @clape87 Va detto che sia in Coppa Italia che in Conference non ha ancora incontrato una squadra di calcio. - GlaspinaOff : @4ndr3423 @theysaythegeni1 Ma quale ruggine, la Fiorentina sta devastando chiunque in Conference, noi al massimo 1-… -