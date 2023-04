Calcio, Champions League 2023: Napoli-Milan 1-1. Rossoneri in semifinale grazie al successo dell’andata (Di martedì 18 aprile 2023) Nella stagione 2022-2023 il Milan è la nemesi del Napoli: nel ritorno dei quarti di finale della Champions League di Calcio i Rossoneri pareggiano in trasferta per 1-1, con reti di Giroud al 43? ed Osimhen al 93?, e si qualificano per le semifinali della massima competizione continentale grazie al successo per 1-0 dell’andata. Nel primo tempo il primo vero sussulto arriva al 21?: fallo in area di Mario Rui e rigore per il Milan. Giroud va sul dischetto ma Meret lo ipnotizza e respinge. Potrebbe essere la svolta, ma prima l’infortunio di Politano e poi una review al VAR che nega un rigore, non aiutano il Napoli. Al 43?, invece è il Milan a passare: cioccolatino di Leao ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Nella stagione 2022-ilè la nemesi del: nel ritorno dei quarti di finale delladipareggiano in trasferta per 1-1, con reti di Giroud al 43? ed Osimhen al 93?, e si qualificano per le semifinali della massima competizione continentalealper 1-0. Nel primo tempo il primo vero sussulto arriva al 21?: fallo in area di Mario Rui e rigore per il. Giroud va sul dischetto ma Meret lo ipnotizza e respinge. Potrebbe essere la svolta, ma prima l’infortunio di Politano e poi una review al VAR che nega un rigore, non aiutano il. Al 43?, invece è ila passare: cioccolatino di Leao ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRepubblica : Chelsea-Real Madrid, arbitra Orsato. Modric: 'Uno dei peggiori in circolazione' - sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - sportface2016 : MOVIOLA - #MilanNapoli, #Meret ipnotizza #Giroud dal dischetto. Ma il rigore era da ripetere, Juan #Jesus entra pri… - SportRepubblica : Napoli-Milan 1-1: rossoneri in semifinale con Giroud, Osimhen colpisce troppo tardi [aggiornamento delle 23:25] - Ephock69 : RT @acmlock_: Il Milan dà lezione di calcio al Napoli. A calcio si vince sul campo, punto. GRAZIE RAGAZZI, SIAMO IN SEMIFINALE DI CHAMPION… -