**Calcio: Champions, Chelsea-Real Madrid 0-2, merengues in semifinale** (Di martedì 18 aprile 2023) Londra, 18 apr. (Adnkronos) - Il Real Madrid di Carlo Ancelotti si impone su Chelsea 2-0 anche a Stamford Bridge e si qualifica per la semifinale di Champions League. La formazione merengues, dopo il successo per 2-0 al Bernabeu all'andata, si ripete grazie alla doppietta del brasiliano Rodrygo, al 58' e all'80'. In semifinale i Blancos affronteranno la vincente della sfida tra Bayern Monaco e Manchester City.

