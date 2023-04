Cabral supera anche Vinicius. Nessun brasiliano come lui in Europa nel 2023 (Di martedì 18 aprile 2023) Grande gioia per Arthur Cabral che sta vivendo il suo miglior momento da quando veste la maglia della Fiorentina. Con l'Atalanta, il bomber... Leggi su calciomercato (Di martedì 18 aprile 2023) Grande gioia per Arthurche sta vivendo il suo miglior momento da quando veste la maglia della Fiorentina. Con l'Atalanta, il bomber...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Cabral supera anche Vinicius. Nessun brasiliano come lui in Europa nel 2023: Grande gioia per Arthur Cabral che sta… -