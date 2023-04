Burger King assume 300 Addetti Ristorazione (Di martedì 18 aprile 2023) Il Gruppo ricerca personale da inserire nei 220 ristoranti in Italia Burger King, uno dei principali gruppi di Ristorazione al mondo, che rappresenta una realtà solida, strutturata, giovane e informale, assumerà 300 Addetti alla Ristorazione e al fast food da inserire negli oltre 220 ristoranti presenti sul territorio nazionale. Gli Addetti alla Ristorazione dovranno gestire l’accoglienza, la registrazione degli ordini, la consegna e il pagamento, preparare i prodotti della cucina, seguire le procedure di pulizia e di sicurezza aziendale mantenendo in ordine la propria postazione di lavoro e gestire le materie prime; gli Assistenti Dirigenti dovranno gestire la selezione e la formazione del personale e dell’organizzazione dei turni delle squadre di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 aprile 2023) Il Gruppo ricerca personale da inserire nei 220 ristoranti in Italia, uno dei principali gruppi dial mondo, che rappresenta una realtà solida, strutturata, giovane e informale,rà 300allae al fast food da inserire negli oltre 220 ristoranti presenti sul territorio nazionale. Glialladovranno gestire l’accoglienza, la registrazione degli ordini, la consegna e il pagamento, preparare i prodotti della cucina, seguire le procedure di pulizia e di sicurezza aziendale mantenendo in ordine la propria postazione di lavoro e gestire le materie prime; gli Assistenti Dirigenti dovranno gestire la selezione e la formazione del personale e dell’organizzazione dei turni delle squadre di ...

