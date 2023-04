Buon compleanno a… Santiago Gimenez

(Di martedì 18 aprile 2023) Compie gli anni, mattatore della Lazio in Europa League e che giovedì cercherà di bissare con la Roma Oggicompie 22 anni. Potrebbe diventare fra due giorni l’uomo che tutta Roma si ricorda o solo un parte. Negativamente, beninteso, perché lui è l’uomo che ha fatto fuori la Lazio dall’Europa League e che adesso si troverà a fare i conti con l’altra parte della Capitale. Ma procediamo con ordine. Perché vale davvero la pena ripercorrere per intero quest’annata. Perché la precedente torta non era stata così dolce, professionalmente parlando. E se il giovane continuerà con lo stesso ritmo di crescita degli ultimi 365 giorni, allora è bene che iniziate a segnarvi il cognome e il nome, visto che dice ne sono altri e di José, il difensore dell’Atletico Madrid, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Tanti auguri di buon compleanno al nostro TEK! ???? - Inter : Buon compleanno @DenzelJMD2! ?????? #ForzaInter #OnThisDay #Dumfries - OfficialSSLazio : ?? Buon compleanno @patric_6! - Ilaria1605 : RT @juventusfc: Tanti auguri di buon compleanno al nostro TEK! ???? - Gigi55509501 : RT @juventusfc: Tanti auguri di buon compleanno al nostro TEK! ???? -

"Oggi il mio pensiero è rivolto a te, che sei sempre vivo nel mio cuore", scrive un altro, mesi dopo. I social hanno creato un nuovo spazio per vivere la morte come un rito ...Max! Pezzali si appassiona fin da giovane alla musica e al rock. Tra i banchi di scuola delle superiori conosce Mauro Repetto, con il quale nascerà un fortunato sodalizio, la cui ...In onore del suo, abbiamo raccolto in questo video i look più belli che Rooney Mara ha indossato sul red carpet e che dimostrano che il suo stile non ha eguali: ph. getty images

Buon compleanno, Tek! Juventus Football Club

Compie gli anni Santiago Gimenez, mattatore della Lazio in Europa League e che giovedì cercherà di bissare con la Roma Oggi Santiago Gimenez compie 22 anni. Potrebbe diventare fra due giorni l’uomo ch ...Festa oggi (18 aprile) per i 50 anni di Monica. Le fanno gli auguri le sorelle e il papà: “Buon cinquantesimo compleanno Monica dalle tue sorelle Paola e Antonella da papà Antonio e da tutto il resto ...