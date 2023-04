Bufera per la Cleopatra nera di Netflix: “Falsifica i fatti storici e promuove l’afro-centrismo” (Di martedì 18 aprile 2023) “Falsifica i fatti storici”. È Bufera attorno alla Cleopatra interpretata da un’attrice afroamericana nella mini serie di Netflix. E non sono solo i tweet e i video di TikTok di generici utenti a far montare la polemica bensì autorevoli storici. Come segnalano diversi media ellenici ed egiziani il punto dirimente sarebbe l’origine non africana della regina egiziana ovvero l’origine macedone, quindi greca. Secondo l’archeologo ed egittologo Zahi Hawass nel documentario prodotto da Jada Pinkett Smith si sarebbero “Falsificati i fatti storici”. Hawass ricorda come Cleopatra fosse greca. Sull’Egypt Indipendent il documentario targato Netflix “promuove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) “”. Èattorno allainterpretata da un’attrice afroamericana nella mini serie di. E non sono solo i tweet e i video di TikTok di generici utenti a far montare la polemica bensì autorevoli. Come segnalano diversi media ellenici ed egiziani il punto dirimente sarebbe l’origine non africana della regina egiziana ovvero l’origine macedone, quindi greca. Secondo l’archeologo ed egittologo Zahi Hawass nel documentario prodotto da Jada Pinkett Smith si sarebbero “ti i”. Hawass ricorda comefosse greca. Sull’Egypt Indipendent il documentario targato...

