Bucciantini: «Il Milan è una squadra che non sbaglia partite come quella di stasera» (Di martedì 18 aprile 2023) Marco Bucciantini parla di Napoli-Milan a Sky. Bucciantini ha elogiato il Milan, soprattutto per la fase difensiva espressa nelle ultime gare, oltre che per l’armonia che c’è nel gruppo, abituato da tempo a giocare insieme soprattutto nelle partite decisive. A suo parere, il Milan partite come quella di stasera, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, difficilmente le sbaglia. «Milan impressiona nelle ultime gare in difesa. Il grande vantaggio è che sono tutti giocatori che sono insieme da due anni e mezzo. Hanno giocato insieme tante partite decisive, sanno giocare la partita che serve. È una squadra che da 30 mesi queste ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) Marcoparla di Napoli-a Sky.ha elogiato il, soprattutto per la fase difensiva espressa nelle ultime gare, oltre che per l’armonia che c’è nel gruppo, abituato da tempo a giocare insieme soprattutto nelledecisive. A suo parere, ildi, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, difficilmente le. «impressiona nelle ultime gare in difesa. Il grande vantaggio è che sono tutti giocatori che sono insieme da due anni e mezzo. Hanno giocato insieme tantedecisive, sanno giocare la partita che serve. È unache da 30 mesi queste ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Bucciantini: «Il #Milan è una squadra che non sbaglia partite come quella di stasera» A Sky: «Il grande vantaggio… - Milannews24_com : #Bucciantini su #NapoliMilan ???? Le parole del giornalista ??? - RadioRossonera : Fabio #Caressa e i suoi ospiti (#Bergomi, #Marchegiani, #Marocchi e #Bucciantini) compongono la miglior formazione… - PianetaMilan : Bucciantini: 'Sulle convinzioni il #Milan ha costruito un capolavoro' #SempreMilan - sportli26181512 : Bucciantini: 'Il Napoli non ha perso apposta col Milan. Se non fosse così...': Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è in… -