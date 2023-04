Bruscolotti: “Napoli fragile: non deve farsi prendere dall’entusiasmo” (Di martedì 18 aprile 2023) Giuseppe Bruscolotti ritiene che il Napoli è fragile e non deve farsi prendere dall’entusiasmo contro il Milan Giuseppe Bruscolotti avvisa il Napoli. L’ex difensore e storico capitano scudettato ha espresso il suo parere ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “La squadra di Luciano Spalletti deve stare attenta, questa sera, a non farsi prendere troppo dall’entusiasmo: la partita va ragionata. Non devi concedere niente ed il Napoli, sotto questo aspetto, si dimostra fragile: spesse volte prende gol su delle ripartenze avversarie e contro il Milan diventa difficile rialzarsi se concedi spazi. E’ un ... Leggi su napolipiu (Di martedì 18 aprile 2023) Giusepperitiene che ile noncontro il Milan Giuseppeavvisa il. L’ex difensore e storico capitano scudettato ha espresso il suo parere ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “La squadra di Luciano Spallettistare attenta, questa sera, a nontroppo: la partita va ragionata. Non devi concedere niente ed il, sotto questo aspetto, si dimostra: spesse volte prende gol su delle ripartenze avversarie e contro il Milan diventa difficile rialzarsi se concedi spazi. E’ un ...

