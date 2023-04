Brunetta sul Mose: “La più grande opera di ingegneria nella storia dell'umanità” (Di martedì 18 aprile 2023) Renato Brunetta è intervenuto all'evento “Il paradosso dell'acqua: dalla crisi idrica all'esempio del Mose”, che si è svolto a Roma, presso l'aula dei gruppi parlamentari. “Abbiamo realizzato la più grande opera di ingegneria nella storia dell'umanità - ha dichiarato - nonostante le difficoltà e le contraddizioni, ma spesso non ce ne rendiamo conto. Secondo i dati attuali il 70% della popolazione mondiale vive sulle coste, mentre il resto dell'umanità che abita l'entroterra dipende direttamente da queste realtà”. “Per tale ragione - ha proseguito Brunetta - l'esportazione di un sistema come il Mose potrebbe beneficiare in modo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Renatoè intervenuto all'evento “Il paradosso'acqua: dalla crisi idrica all'esempio del”, che si è svolto a Roma, presso l'aula dei gruppi parlamentari. “Abbiamo realizzato la piùdi- ha dichiarato - nonostante le difficoltà e le contraddizioni, ma spesso non ce ne rendiamo conto. Secondo i dati attuali il 70%a popolazione mondiale vive sulle coste, mentre il restoche abita l'entroterra dipende direttamente da queste realtà”. “Per tale ragione - ha proseguito- l'esportazione di un sistema come ilpotrebbe beneficiare in modo ...

