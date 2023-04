(Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – “Abbiamo realizzato la piùdi ingegneria, nonostante le difficoltà e le contraddizioni, ma spesso non ce ne rendiamo conto”. Con queste parole Renato, il presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale Della Sostenibilità / Venice Sustainability Foundation (Fvcms/Vsf), ha descritto i successi del(Modulo sperimentale elettromeccanico) nel corso dell’evento “Il paradosso dell’acqua: dalla crisi idrica all’esempio del”, tenutosi oggi a Roma, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari e organizzato da Fortune Italia. “Secondo i dati attuali – ha aggiunto– il 70% della popolazione mondiale vive sulle coste, mentre il resto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Brunetta: “Con Mose realizzata la più grande opera d’ingegneria nella storia dell’umanità” - fisco24_info : Brunetta: 'Con Mose realizzata la più grande opera d'ingegneria nella storia dell'umanità': (Adnkronos) - 'Abbiamo… - polipolio : @Annalisafri Si che può. Basta che si trombi una donna, meglio se consenziente. 'Brunetta in lacrime: sono basso e… - VerdeVetriolo : @FuffaForte @gauca70 @MikLen70 @ellyesse Piuttosto con gli assenteisti , ma era ovvio , dopo un governo tecnico fat… - g_piacente : RT @Ambrakey1: @g_piacente @TecnicaScuola E Brunetta.. con quell'altra di FI.. -

"Abbiamo realizzato la più grande opera di ingegneria nella storia dell'umanità, nonostante le difficoltà e le contraddizioni, ma spesso non ce ne rendiamo conto".queste parole Renato, il presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale Della Sostenibilità / Venice Sustainability Foundation (Fvcms/Vsf), ha descritto i successi del Mose (Modulo ...Un'azione che Aepi aveva già realizzato, tempo fa,il ministroper i Rapportila Pubblica amministrazione. L'accordo prevede, per tutti i professionisti, un'apertura al dialogol'...Un'azione che Aepi aveva già realizzato, tempo fa,il ministroper i Rapportila Pubblica amministrazione. L'accordo prevede, per tutti i professionisti, un'apertura al dialogol'...

Brunetta: "Con Mose realizzata la più grande opera d'ingegneria ... Adnkronos

(Adnkronos) – “Abbiamo realizzato la più grande opera di ingegneria nella storia dell’umanità, nonostante le difficoltà e le contraddizioni, ma spesso non ce ne rendiamo conto”. Con queste parole Rena ...Almeno 20 coltellate alla compagna Sara Ruschi e tre alla suocera Brunetta Ridolfi nella notte tra il 12 e il 13 aprile. L'autopsia, effettuata dal professor Mario Gabbrielli nella giornata di oggi, a ...