Brugnaro: "Venezia con Mose può essere la carta d'identità dell'Italia che ce la fa"' (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “La città di Venezia può rappresentare un esempio per il resto del mondo, promuovendo un modello di sostenibilità e resilienza che non ha eguali a livello globale. Possiamo raggiungere questi obiettivi perché la città affronta oggi problemi e difficoltà molte altre realtà del mondo fronteggeranno nel prossimo futuro”. Lo ha sottolineato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, durante il convegno “Il paradosso dell'acqua: dalla crisi idrica all'esempio del MO.S.E.”, tenutosi oggi a Roma, presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari e organizzato da Fortune Italia. "Quando per la prima volta abbiamo sollevato le barriere del MO.S.E. (Modulo sperimentale elettromeccanico). nell'ottobre 2020 - ha raccontato Brugnaro - abbiamo trovato il coraggio di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “La città dipuò rappresentare un esempio per il resto del mondo, promuovendo un moo di sostenibilità e resilienza che non ha eguali a livello globale. Possiamo raggiungere questi obiettivi perché la città affronta oggi problemi e difficoltà molte altre realtà del mondo fronteggeranno nel prossimo futuro”. Lo ha sottolineato Luigi, sindaco di, durante il convegno “Il paradosso'acqua: dalla crisi idrica all'esempio del MO.S.E.”, tenutosi oggi a Roma, presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari e organizzato da Fortune. "Quando per la prima volta abbiamo sollevato le barriere del MO.S.E. (Modulo sperimentale elettromeccanico). nell'ottobre 2020 - ha raccontato- abbiamo trovato il coraggio di ...

