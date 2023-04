Brugnaro: "Venezia con Mose può essere la carta d'identità dell'Italia che ce la fa"' (Di martedì 18 aprile 2023) "La città di Venezia può rappresentare un esempio per il resto del mondo, promuovendo un modello di sostenibilità e resilienza che non ha eguali a livello globale. Possiamo raggiungere questi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) "La città dipuò rappresentare un esempio per il resto del mondo, promuovendo un moo di sostenibilità e resilienza che non ha eguali a livello globale. Possiamo raggiungere questi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Brugnaro: 'Venezia con Mose può essere la carta d'identità dell'Italia che ce la fa'': (Adnkronos) - “La città di V… - Ovidio95861095 : @LuigiBrugnaro @comunevenezia Bien entendu, lei ha sistemato tutto a Venezia e terraferma ed adesso ve in gitta..… - SoniaLaVera : RT @SkyTG24: Ucraina, il sindaco di Venezia Brugnaro a Odessa: 'Collaboriamo per la ricostruzione' - lovelyanimehd : Il sindaco di Venezia Brugnaro a Odessa: 'Collaborare per ricostruire' - MorrisCeron : RT @SkyTG24: Ucraina, il sindaco di Venezia Brugnaro a Odessa: 'Collaboriamo per la ricostruzione' -