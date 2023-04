Britta Ernst | la moglie di Scholz si dimette da ministra dell’Istruzione del Brandeburgo | tra i suoi critici anche la Spd

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 aprile 2023)socialdemocraticadeldel cancelliere Olaf, ha presentato le dimissioni. In una breve conferenza stampa a Potsdam la “first lady” tedesca ha ricondotto le ragioni delle suo passo indietro nella mancanza di appoggio –della Spd – alle sfide in agenda per il suo dicastero per cui sarebbe stata necessaria “una grande decisione” che ha ritenuto “essere venuta meno”. In una dichiarazione scritta ha difeso il suo operato indicando che nella scorsa e nella attuale legislatura sono state prese “molte decisioni buone ed importanti per garantire le lezioni”.era stata molto criticata negli ultimi anni, come spiegano le agenzie di stampa Dpa e France Press, non solo da ...