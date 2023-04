Bremer, acquisto top: il brasiliano si è preso la difesa della Juve (Di martedì 18 aprile 2023) L’arrivo di Bremer è stato fondamentale per la Juve; il brasiliano, partita dopo partita, è diventato una colonna portante dei bianconeri. L’addio di de Ligt sembrava poter rappresentare un problema non da poco per la Juventus considerando le qualità del centrale olandese che, al Bayern Monaco, ci ha messo poco ad imporsi come titolare inamovibile. Bremer (LaPresse)Al posto dell’olandese, la società bianconera è stata bravissima ad acquistare un difensore forte e che nella passata stagione è stato tra i migliori del massimo campionato italiano. Stiamo parlando di Bremer, centrale brasiliano dalle qualità indiscusse. Il classe 1997 ci ha messo pochissimo a diventare un perno fondamentale della difesa bianconera. Sia nel 4-3-3 sia ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 18 aprile 2023) L’arrivo diè stato fondamentale per la; il, partita dopo partita, è diventato una colonna portante dei bianconeri. L’addio di de Ligt sembrava poter rappresentare un problema non da poco per lantus considerando le qualità del centrale olandese che, al Bayern Monaco, ci ha messo poco ad imporsi come titolare inamovibile.(LaPresse)Al posto dell’olandese, la società bianconera è stata bravissima ad acquistare un difensore forte e che nella passata stagione è stato tra i migliori del massimo campionato italiano. Stiamo parlando di, centraledalle qualità indiscusse. Il classe 1997 ci ha messo pochissimo a diventare un perno fondamentalebianconera. Sia nel 4-3-3 sia ...

