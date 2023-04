Boxe | Gervonta Davis e Ryan Garcia scommettono l’intera borsa VIDEO

(Di martedì 18 aprile 2023) Qualcuno l’ha già definita una follia, un rischio eccessivo o più semplicemente una mossa da marketing. Di certo,sembrano fare sul serio per il loro match dei pesi leggeri in programma nella notte tra sabato e domenica a Las Vegas, tant’è che in una diretta Instagram hanno annunciato di voler scommettere. Tradotto: nessuna divisione, chi vince prende tutto. I due pugili si sono confrontati in una diretta Instagram con oltre 200.000 ascoltatori. L’accordo è nato rapidamente: “Vuoi scommettere?”, “Sì, facciamolo”, “Tutta la? “Sì”. Spontanea o no, è una mossa che attribuisce ancora più visibilità ad uno dei match più attesi dell’anno.ha un record di 23-0 con 19 KO nella sua carriera. ...

Programma Ryan Garcia -Davis Dalle 02:00, Elijah Garcia vs. Kevin Salgado (pesi medi) A seguire, Gabriel Rosado vs. Bektemir Melikuziev (pesi supermedi) A seguire, David Morrell vs.

