Boston Celtics-Atlanta Hawks stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-2 playoff NBA 2022/2023 (Di martedì 18 aprile 2023) Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Boston Celtics ed Atlanta Hawks, gara-2 della serie di playoff NBA 2022/2023. Dopo una gara-1 senza storia, si torna in campo al TD Garden con gli Hawks che devono inventarsi qualcosa per pareggiare i conti nella serie, o quantomeno tornare ad Atlanta fiduciosi di potersela giocare. Fino ad ora non è apparso così, con i Celtics in grado di dominare sotto qualsiasi aspetto. Gli uomini di Snyder dovranno provare a contenere la potenza di fuoco del duo Tatum-Brown, compito però non facile per una difesa che nel corso della stagione ha lasciato sempre molto a desiderare. La palla a due è prevista per la notte italiana tra ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Le indicazioni per seguire in TV latraed-2 della serie diNBA. Dopo una-1 senza storia, si torna in campo al TD Garden con gliche devono inventarsi qualcosa per pareggiare i conti nella serie, o quantomeno tornare adfiduciosi di potersela giocare. Fino ad ora non è apparso così, con iin grado di dominare sotto qualsiasi aspetto. Gli uomini di Snyder dovranno provare a contenere la potenza di fuoco del duo Tatum-Brown, compito però non facile per una difesa che nel corso della stagione ha lasciato sempre molto a desiderare. La palla a due è prevista per la notte italiana tra ...

