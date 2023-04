(Di martedì 18 aprile 2023) Chiusura col segno più per Tokyo. Contrastate le piazze di Hong Kong e Cina. In agenda lo Zew tedesco

La settimana appena trascorsa si è chiusa complessivamente positiva per l'azionario, nonostante sulla stampa sia stata data molto enfasi per il posizionamento record dei Fondi Hedge su aspettative al ...Andamento contrastato, intanto, per leasiatiche, con Tokyo che ha chiuso poco mossa una ... produzione industriale e Pil, da cui gli analisti potrebbero ricevere sorpresevista il ...Nuovi rumors su aggregazioni sostengono Banco Bpm e Mps a Piazza Affari I tassi dei Btp continuano a salire (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Seduta sottotono per leeuropee. Dopo la corsa della scorsa settimana, è tornata a prevalere la cautela, mentre gli investitori si interrogano sul futuro dell'economia, vista in rallentamento nei mesi venturi. Rimane ...

Borse Ue positive dopo il Pil cinese. Banche sotto i riflettori con le trimestrali Usa Il Sole 24 ORE

Avvio in positivo per i mercati europei, con Milano in rialzo di oltre mezzo punto percentuale e gli altri listini principali tra +0,2 e +0,4%. Contrastate invece le Borse asiatiche: positive Tokyo e, ...Prime fasi positive alla Borsa di Milano con il Ftse Mib a +0,29% per poi passare subito a un +0,4%. Contrastati i principali energetici con Eni ed Enel rispettivamente a -0,27 e +0,59 per cento. In r ...