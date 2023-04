Borse Ue in rialzo | banche sotto i riflettori I conti BofA sopra le attese

(Di martedì 18 aprile 2023) In arrivo anche Goldman Sachs. Attenzione sempre sullecentrali. Euro si rafforza sul dollaro. Petrolio e prezzi gas in. Poco mosso lo spread

Leeuropee confermano ildopo i dati dell'indice Zew con le aspettative degli investitori crollate a 4,1 da una stima di 15,3 mentre l'indice che misura le condizioni economiche è sceso più ...Leeuropee tengono meglio dei listini asiatici in parte contrastati con l'unica eccezione di Tokyo, per la settima seduta inanche in scia al Pil cinese sopra le attese nel trimestre. L'...Avvio positivo per leeuropee dopo il pil della Cina che non ha inciso sulle Piazze cinesi,mentre ha fatto registrare la settima seduta indi Tokyo. Francoforte che attende a metà mattina l'indice Zew, ...

Borse Ue in cauto rialzo dopo il Pil cinese. Banche sotto i riflettori con le trimestrali Usa Il Sole 24 ORE

In rialzo i future Usa, trimestrali in focus (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 aprile - Consolidano il rialzo i listini europei a meta' seduta, in scia ai future Usa e in attesa delle ...A metà seduta il Ftse Mib registra la miglior performance tra le maggiori Borse europee – Corrono le banche ... Basta questo per rinfrancare le banche che spingono al rialzo i listini dopo un lunedì ...