Borse di studio 2023/24: ecco il riparto dei 133 milioni di euro alle regioni (Di martedì 18 aprile 2023) E' stato pubblicato il decreto n. 425 del 30 marzo 2023 con la ripartizione dei fondi dell'anno scolastico 2023-2024, in totale 133 milioni di euro, per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori. Il riparto alle regioni viene elaborato sulla base dei dati sulla popolazione scolastica forniti dal MI e sui dati relativi alle famiglie meno abbienti, forniti dall’ISTAT. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 aprile 2023) E' stato pubblicato il decreto n. 425 del 30 marzocon la ripartizione dei fondi dell'anno scolastico-2024, in totale 133di, per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori. Ilviene elaborato sulla base dei dati sulla popolazione scolastica forniti dal MI e sui dati relativifamiglie meno abbienti, forniti dall’ISTAT. L'articolo .

