Borsa Milano, oggi Piazza Affari in rialzo: volano le banche (Di martedì 18 aprile 2023) A Milano il Ftse Mib chiude in positivo: segna un aumento dello 0,69% a 27.891,43 punti Seduta positiva per le Borse europee, trainate dalle banche, che viaggiano decisamente spedite sulle ipotesi di una nuova stagione di acquisizioni nel settore. In Italia l'attenzione è rivolta sia alle tematiche economiche europee, con i riflettori accesi sulla Bce e sugli aumenti dei tassi ancora in arrivo, sia su questioni interne. Il governo Meloni è alle prese con le nuove decisioni sui migranti, che stanno accendendo le polemiche con le opposizioni, e i temi economici, con il Def ancora protagonista. Al Ttf di Amsterdam sale il prezzo del gas a 42 euro al megawattora. In lieve rialzo anche il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che crescono di circa lo 0,2%.

