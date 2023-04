Borsa: l'Europa conferma il rialzo dopo lo Zew, spread a 182 (Di martedì 18 aprile 2023) Le Borse europee confermano il rialzo dopo i dati dell'indice Zew con le aspettative degli investitori crollate a 4,1 da una stima di 15,3 mentre l'indice che misura le condizioni economiche è sceso ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) Le Borse europeeno ili dati dell'indice Zew con le aspettative degli investitori crollate a 4,1 da una stima di 15,3 mentre l'indice che misura le condizioni economiche è sceso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansa_economia : Borsa: l'Europa conferma il rialzo dopo lo Zew, spread a 182. Milano a +0,5% con le banche. Il petrolio gira in cal… - fisco24_info : Borsa: l'Europa conferma il rialzo dopo lo Zew, spread a 182: Milano a +0,5% con le banche. Il petrolio gira in calo - marcuccimauriz : RT @serenel14278447: Borsa: l'Europa parte positiva, Francoforte +0,33% - bizcommunityit : #Borsa: Europa positiva in attesa trimestrali Usa, +0,4% Milano con #banche in luce - Il Sole 24 ORE… - infoiteconomia : Borsa: l'Europa parte positiva, Francoforte +0,33% -