Borsa | Europa verso apertura positiva dopo il Pil della Cina Occhio a trimestrali Usa

(Di martedì 18 aprile 2023) Chiusura col segno più per Tokyo. Contrastate le piazze di Hong Kong e. In agenda lo Zew tedesco

I future tanto sull'quanto su Wall Street sono positivi con il tech atteso debole. Tra i macro previsti l'indice Zew a metà mattinata. Le stime indicano un rialzo a 15,3 dal precedente di ...Nei giorni scorsi, sulla protezione speciale, era intervenuta proprio la Premier Meloni che aveva parlato di "una protezione ulteriore rispetto a quello che accade nel resto d'e credo che l'...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 apr - Puntano al moderato rialzo i future sugli indici europei, che si concentrano sulla stagione delle trimestrali Usa per capire quali sono stati gli effe ...Borse di Asia contrastate con Shanghai (+0,13%) e Shenzhen (-0,04%) in primis, nonostante la crescita veloce dell'economia cinese con il pil del primo trimestre al +4,5%. (ANSA) ...