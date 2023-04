Bordate di ululati razzisti prima di Napoli-Milan contro Leao | la reazione del portoghese fuori dall’hotel – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 18 aprile 2023) Pessimo episodio di razzismo pocodell’inizio del ritorno dei quarti di finale di Champions tra. Obiettivo di un gruppo di tifosi napoletani appostatidal Grand Hotel Vesuvio è stato Rafael, preso di mira con una serie dimentre stava per salire sul pullman che lo avrebbe portato allo stadio Maradona.cui ilha reagito con una risata, tenendo le cuffie alle orecchie senza mai fermarsi. April 18, 2023 su Open Leggi anche: Esultano per il gol del, disastro in diretta: è successo il contrario – IlChampions, l’andata va al: 1-0 al, segna ...