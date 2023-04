Booker T | ”La divisione di coppia della WWE ha bisogno di continuità | soprattutto la divisione femminile”

(Di martedì 18 aprile 2023) Nel recente episodio del suo podcast Hall of Fame,T ha condiviso il suo parere riguardo i tag team presenti al momento in WWE. L’Hall of Famer ha nominato alcuni tag team di rilievocompagnia, aggiungendo anche qualche suggerimento per poter migliorare ulteriormente i tag team. “Sono d’accordo al 100%. Questo è quello che mi piace di NXT, i tag team presenti lì sono veri tag team, come I Pretty Deadly, Gallus. Sono veri tag team e possono crescere. Ovviamente potrebbe arrivare il momento dove si separeranno e avranno delle carriere completamente nuove. La stessa cosa è successa anche a me. Per quanto riguarda la, credo che devono costruire meglio i tag team dall’interno, magari mettendole assieme prima, farle lavorare assieme, avere un po’ di ...

