Bonus trasporti | è corsa on line | mancano pochi giorni per richiedere i contributi previsti

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 18 aprile 2023) Tra poche ore si potrà inoltrare la richiesta per il. Ecco chi ne potrà beneficiare e a quanto ammonta il sostegno È ormai un’innegabile esigenza quella di ridurre l’impatto antropico sull’ambiente. Una delle strategie per farlo è quella di preferire l’uso dei mezzi pubblici, rispetto a quello della propria auto: gli autobus e le metropolitane, specialmente se elettrici, rispettano l’ambiente e spostano moltissime persone contemporaneamente. Per sostenere il loro utilizzo, il governo ha promosso il: ecco cosa c’è da sapere., ecco le novità: quanto si prende (grantennistoscana.it)A partire da lunedì 17 aprile si potrà fare richiesta per ottenere il2023. L’unico limite è l’ISEE e per ...