Bonus trasporti 2023 | come richiederlo | come funziona

(Di martedì 18 aprile 2023) Cento milioni di euro a favore della mobilità urbana e interurbana (autobus, tram, mentropolitana e treni) per sostenere i cittadini dai redditi meno elevati (fino a un reddito lordo per persona di 20.000 euro l’anno). E’ questo il budgetper il cosiddettoche era già in vigore l’anno passato ed è stato rinnovato dal Governo Meloni sebbene con alcune differenze.richiedere ilIl 17 aprile, giorno del click day del, è stata aperta la piattaforma ministeriale (https://www..lavoro.gov.it/) attraverso la quale, dotati di SPID o carta d’identità elettronica, è possibile richiedere la sovvenzione da 60 euro da spendere per abbonamenti ...

Nonostante approvati dalla Legge di Bilancio 2023, il Governo è in ritardo con l’emanazione dei Decreti attuativi di decine di bonus. Sono infatti solo 18 i provvedimenti approvati mentre molti altri ...Ieri è stata attivata la piattaforma per richiedere il Bonus trasporti da 60 euro, tramite il sito del Ministero del Lavoro, e sono arrivate oltre 150mila richieste. Ne sono state approvate più di 140 ...