Bonus lavoro | se hai più di 30 anni | le aziende pensano a te

Il Governo prevede nuovi incentivi e sgravi fiscali per le aziende che assumono giovani che sono fuori dal mercato del lavoro. Il fenomeno dei NEET (Not in Education, Employment, or Training) in Italia rappresenta un problema sociale ed economico di grande rilevanza. Attualmente, si contano oltre tre milioni di giovani che non stanno studiando né lavorando nel nostro Paese, ovvero un giovane su quattro nella fascia d'età 15-34 anni. Il Governo prevede nuove misure per agevolare l'assunzione dei giovani sotto i 30 anni fuori dal mercato del lavoro – ilovetrading.itPer combattere l'enorme numero di questi giovani che si trovano fuori dal mercato del lavoro e fuori dagli ambienti dell'educazione, il governo Meloni ha proposto una nuova misura. I dettagli sono inclusi nella bozza del ...

