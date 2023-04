Bonus assunzioni under 30 | sgravio 60% in arrivo nel decreto lavoro

(Di martedì 18 aprile 2023) Il nuovoinè pronto non solo a rivoluzionare il meccanismo del Reddito di Cittadinanza con la nuova Garanzia per l’Inclusione, ma porta diverse novità anche per il mondo dele delle pensioni. Tra queste, arriva un nuovo30, un incentivo all’assunzione di giovani con età inferiore a 30 anni in possesso di determinati requisiti. In particolare, il nuovoconsisterà in uno, rivolto ai datori di, pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuoveeffettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. Il...

...unper assunzione giovani fino al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo pari a massimo 12 mesi. Questo al patto che si tratti di nuove......mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (per un periodo di 12 mesi) e sarà applicabile solo per lea tempo indeterminato e per l'apprendistato professionalizzante. Il, inoltre,...Vediamo con precisione le regole sul nuovo, in base alle anticipazioni del Sole 24 Ore . IndiceAssunzione giovani under 30 Come ottenere l'incentivo Decreto Lavoro 2023...

Questa agevolazione consiste in un bonus valido per 12 mesi che può essere cumulato con il bonus assunzioni under 36. Il bonus rafforzato è contenuto nella bozza del decreto Lavoro del governo Meloni ...