Bonus assunzioni under 30 | come funziona e chi può richiederlo

Arriva il Bonus per le assunzioni degli under 30, con l'imprenditore che li assumerà che non pagherà il 60% dello stipendio di questi ragazzi: infatti, quella cifra verrà coperta interamente dallo Stato Italiano. Una misura, che come si legge nella Legge di Bilancio 2023, durerà solo per il primo anno di assunzione per questi giovani lavoratori. La misura arriva all'interno di un nuovo decreto governativo, che però è ancora in bozza e vede la maggioranza alle prese con la scrittura delle parti più tecniche. Il Bonus assunzioni per gli under 30 Nelle aspettative del Governo guidato da Giorgia Meloni, c'è l'ambizione di cambiare il sistema che governa il mondo del lavoro italiano. Infatti, una simile proposta andrebbe incontro alla proposta di un ricambio generazionale ...

