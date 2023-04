Bonus 150 euro, come chiedere il riesame delle domande respinte (Di martedì 18 aprile 2023) E’ partita la procedura per chiedere il riesame delle domande per il Bonus 150 euro. In particolare, possono usufruire di questa possibilità i lavoratori co.co.co., gli stagionali a tempo determinato, gli intermittenti e gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che si sono visti rifiutare la domanda per il Bonus. Queste categorie possono presentare istanza di riesame entro il 13 luglio prossimo, utilizzando la medesima piattaforma e procedura della prima istanza respinta. Bonus 150 euro, chi può chiedere il riesame come riporta il messaggio Inps 1389/2023, possono chiedere il riesame delle ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 aprile 2023) E’ partita la procedura perilper il150. In particolare, possono usufruire di questa possibilità i lavoratori co.co.co., gli stagionali a tempo determinato, gli intermittenti e gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che si sono visti rifiutare la domanda per il. Queste categorie possono presentare istanza dientro il 13 luglio prossimo, utilizzando la medesima piattaforma e procedura della prima istanza respinta.150, chi puòilriporta il messaggio Inps 1389/2023, possonoil...

