Bono Vox a Napoli | al Teatro San Carlo con Stories of Surrender?

(Di martedì 18 aprile 2023)Vox a, alSanil 13 maggio. Una la data italiana della tournéeof, annunciata oggi.porterà per la prima volta nel nostro Paese e per un’unica serata il suo acclamato spettacoloof. L’appuntamento è nel più anticod’opera del mondo, ildi Sandi, sabato 13 maggio. Per questo spettacolo specialesarà affiancato dalle musiciste Gemma Doherty (arpa, tastiera, voce) e Kate Ellis (violoncello, tastiera, voce). Con lui anche il direttore musicale Jacknife Lee. Lo spettacolo sarà filmato e il pubblico sarà incoraggiato a celebrare gli ambienti storici di ...

