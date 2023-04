Bono a Napoli con “Stories of Surrender”: data e biglietti (Di martedì 18 aprile 2023) Sabato 13 maggio in programma al Teatro di San Carlo di Napoli la prima e unica data italiana dello spettacolo “Stories of Surrender” Napoli – Martedì 18 aprile 2023: Live Nation ha dato oggi l’emozionante annuncio che Bono porterà per la prima volta in Italia il suo acclamato spettacolo “Stories of Surrender” per un’unica performance nel più antico teatro d’opera del mondo, il Teatro di San Carlo di Napoli, sabato 13 maggio. Nel cuore del Golfo di Napoli, il Teatro di San Carlo è il più antico teatro d’opera ininterrottamente attivo al mondo, essendo stato inaugurato nel 1737, decenni prima del Teatro alla Scala di Milano o della Fenice di Venezia, e il bellissimo edificio neoclassico è stato riconosciuto dall’UNESCO ... Leggi su lopinionista (Di martedì 18 aprile 2023) Sabato 13 maggio in programma al Teatro di San Carlo dila prima e unicaitaliana dello spettacolo “of– Martedì 18 aprile 2023: Live Nation ha dato oggi l’emozionante annuncio cheporterà per la prima volta in Italia il suo acclamato spettacolo “of” per un’unica performance nel più antico teatro d’opera del mondo, il Teatro di San Carlo di, sabato 13 maggio. Nel cuore del Golfo di, il Teatro di San Carlo è il più antico teatro d’opera ininterrottamente attivo al mondo, essendo stato inaugurato nel 1737, decenni prima del Teatro alla Scala di Milano o della Fenice di Venezia, e il bellissimo edificio neoclassico è stato riconosciuto dall’UNESCO ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rockmylifeita : RT@ rockonitalia BONO: sabato 13 Maggio a Napoli con lo spettacolo “Stories of Surrender” #bono #u2 #bonovox - mattinodinapoli : #Bono Vox al #Teatro San Carlo di Napoli il 13 maggio: è l'unica data italiana dello spettacolo «Stories of Surrend… - SMSNEWSOFFICIAL : BONO PORTERÀ PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA IL SUO SPETTACOLO “STORIES OF SURRENDER” AL TEATRO DI SAN CARLO DI NAPOLI - Vivaticket : Bono annuncia una prima e unica data italiana con #StoriesOfSurrender, nel più antico teatro d’opera del mondo. 13… - ilcontemax24 : RT @LiveNationIT: Bono annuncia una prima e unica data italiana con #StoriesOfSurrender, nel più antico teatro d’opera del mondo. Sabato 1… -