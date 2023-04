Boniek cuore giallorosso | “Ma io CEO è una fake news”

Leggi su oasport

(Di martedì 18 aprile 2023) Già a metà degli anni ’80 fu protagonista di un arrivo inmolto sorprendente. Dagli acerrimi nemici di quegli anni, la Juventus con cui la Roma lottava ogni anno per lo scudetto, arrivò Zbigniew, un calciatore che poi si è molto legato al club e alla storia della Roma. Oggi i nomi die Roma sono tornati ad essere associati perché da molte parti si è sentito parlare di un possibile ruolo addirittura da CEO per il grande ex attaccante e dirigente polacco. “È una, chiedetemi piuttosto un parere sulla parata fondamentale di Rui Patricio”, ha rispostoche in questo momento è Presidente della Federazione calcistica polacca, mentre il ruolo di CEO alla Roma è coperto da Pietro Baraldi. “Non ne ho la più pallida idea”, dice...