... i disagi a Roma Termini La donna trovata senza vita a Meltina, in provincia di, in un sacco a pelo il 16 aprile 2023 è morta per cause naturali. Secondo una nota della, infatti, ..."Non ci sono ipotesi di reato" in relazione alla donna trovata morta in un sacco a pelo su un prato nei pressi del Giogo di Meltina, in Alto Adige. Lo comunica ladella Repubblica di. "Si tratta - chiarisce lain una nota - di un decesso per cause naturali. Sulla salma non sono stati riscontrati segni che sostengano ipotesi di azione ...A confermarlo è stata ladella Repubblica di Trento sulla scorta delle analisi genetiche ... si sono registrati diversi avvistamenti anche nei boschi della provincia di, dove la ...

Bolzano, Procura: per donna trovata in sacco a pelo morte naturale TGCOM

La donna trovata senza vita a Meltina, in provincia di Bolzano, in un sacco a pelo il 16 aprile 2023 è morta per cause naturali. Secondo una nota della Procura, infatti, sulla salma non sono stati ...