Bologna | autista chiude le porte dell’autobus e consegna il molestare ai carabinieri

(Di martedì 18 aprile 2023) Poteva essere l’ennesimo caso di violenza sessuale su un mezzo pubblico ai danni di una donna. Ma in questo caso l’azione del malintenzionato è stata interrotta e lui arrestato. Tutto grazie alla prontezza e al sangue freddo di unTper (Trasporto Passeggeri Emilia Romagna), che ha chiuso ledel bus impedendo al molestatore di scappare, e la rapidità deiche in pochi istanti sono intervenuti e lo hanno arrestato. Così è stato assicurato alla giustizia un uomo di 40 anni che, sabato pomeriggio, ha preso di mira una studentessa appena maggiorenne a bordo di un bus. Il fatto, raccontato sulle pagine locali del Resto del Carlino, è avvenuto su un mezzo della linea 11b, diretto dal centro diverso la zona San Ruffillo. A quanto pare l’autobus era semivuoto e l’uomo ne avrebbe approfittato ...

... su decisione della Procura di, portato in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. "Sia la ragazza che l'hanno agito nel migliore dei modi, in simili situazioni è infatti ...La prontezza di un conducente di un autobus del Trasporto Passeggeri Emilia - Romagna (Tper), che ha chiuso le porte della vettura impedendo al molestatore di scappare, e la rapidit dei carabinieri ...Grazie all'intervento dell', il quale ha bloccato immediatamente le porte dell'autobus e ... l'uomo è stato bloccato e, su ordine della Procura della Repubblica di, è stato tradotto in ...

Parla il 29enne Gabriele Borelli: “Non c’è nulla di speciale in quello che ho fatto. Ma se avete bisogno rivolgetevi a noi, siamo addestrati per aiutarvi” ...La prontezza di un conducente di un autobus del «Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna» (Tper), che ha chiuso le porte della vettura impedendo al molestatore di scappare, e la rapidità dei carabinieri c ...