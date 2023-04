Bologna, 24 enne subisce una violenza sessuale sul bus ma l’autista chiama i carabinieri. Arrestato un 37enne (Di martedì 18 aprile 2023) «Lasciami stare, lasciami stare!». Le urla sono arrivate fino alla cabina dell’autista dell’11/C. A gridare, a bordo, era una ragazza 24enne vittima di violenza sessuale. Erano circa le 14 di sabato quando un uomo 37enne, palermitano senza fissa dimora si è seduto lato corridoio vicino alla ragazza, che era invece sul lato finestrino, e ha iniziato a palpeggiarla nelle parti intime. Lei ha cercato di allontanarsi ed è anche riuscita ad alzarsi dal posto e scendere nel corridoio dell’autobus, ma nulla ha fatto desistere il violentatore. Allertato dalle urla prima, e ragguagliato della situazione dalla stessa vittima in lacrime, l’autista della Tper ha immediatamente contattato la centrale, che a sua volta ha chiamato il 112. Quando i militari dell’Arma in un attimo ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) «Lasciami stare, lasciami stare!». Le urla sono arrivate fino alla cabina deldell’11/C. A gridare, a bordo, era una ragazza 24vittima di. Erano circa le 14 di sabato quando un uomo 37, palermitano senza fissa dimora si è seduto lato corridoio vicino alla ragazza, che era invece sul lato finestrino, e ha iniziato a palpeggiarla nelle parti intime. Lei ha cercato di allontanarsi ed è anche riuscita ad alzarsi dal posto e scendere nel corridoio dell’autobus, ma nulla ha fatto desistere il violentatore. Allertato dalle urla prima, e ragguagliato della situazione dalla stessa vittima in lacrime,della Tper ha immediatamente contattato la centrale, che a sua volta hato il 112. Quando i militari dell’Arma in un attimo ...

