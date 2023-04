Blitz della Polizia di Stato contro la ‘ndrangheta a Catanzaro: 62 arresti (Di martedì 18 aprile 2023) La Polizia di Stato, coordinata dalla DDA di Catanzaro, ha inferto un duro colpo alla ‘ndrangheta. Alle prime luci di martedì 18 aprile, è stata eseguita un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro nei confronti di 62 indagati (38 in carcere e 24 agli arresti domiciliari) riconducibile a esponenti della comunità rom. Tra questi, figura anche un appartenente della Polizia Penitenziaria, che avrebbe veicolato messaggi e direttive per le strutture criminali in entrate e in uscita dal penitenziario. I soggetti sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, furto, ricettazione, estorsione, porto e detenzione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 18 aprile 2023) Ladi, coordinata dalla DDA di, ha inferto un duro colpo alla. Alle prime luci di martedì 18 aprile, è stata eseguita un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale dinei confronti di 62 indagati (38 in carcere e 24 aglidomiciliari) riconducibile a esponenticomunità rom. Tra questi, figura anche un appartenentePenitenziaria, che avrebbe veicolato messaggi e direttive per le strutture criminali in entrate e in uscita dal penitenziario. I soggetti sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, furto, ricettazione, estorsione, porto e detenzione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Campania Blitz della DIA a #Melito, in provincia di Napoli: 18 arresti per voto di scambio politico mafioso. In ma… - RaiNews : Sono stati eseguiti nella zona sud della città a carico di esponenti della comunità rom. Indagato anche un agente d… - SkyTG24 : 'Ndrangheta, blitz della polizia a Catanzaro: 62 arresti - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Nel @TgrRai Sicilia delle 14: Cocaina stoccata in Calabria e portata in Sicilia. Blitz della guardia di finanza di Paler… - TgrRaiSicilia : Nel @TgrRai Sicilia delle 14: Cocaina stoccata in Calabria e portata in Sicilia. Blitz della guardia di finanza di… -