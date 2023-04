Blinken chiede l' immediato rilascio di Evan Gershkovich arrestato in Russia per spionaggio

(Di martedì 18 aprile 2023) Ufficialmente un caso di, in realtà una schermaglia diplomatica: gli Stati Uniti continuano are il '' del giornalista del Wall Street Journal, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Euro_comunica : Sudan, Blinken chiede un “Cessate il fuoco” - antbar12 : RT @Musso___: Tunisia - qualcuno avvisi @GiorgiaMeloni che il Piano FMI e’ la solita porcheria che farebbe solo aumentare l’emigrazione Ch… - MBPellegrini : RT @Musso___: Tunisia - qualcuno avvisi @GiorgiaMeloni che il Piano FMI e’ la solita porcheria che farebbe solo aumentare l’emigrazione Ch… - hiboss_hiboss : RT @Musso___: Tunisia - qualcuno avvisi @GiorgiaMeloni che il Piano FMI e’ la solita porcheria che farebbe solo aumentare l’emigrazione Ch… -

... la cui detenzione in Russia è considerata 'ingiusta' dalle autorità di Washington, ha detto oggi il segretario di Stato americano Antonydopo la riunione dei ministri degli Esteri del G7 in ...... dei ministri degli Esteri sauditi e degli Emirati Arabi Uniti e del segretario di Stato americano Antony. Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres"l'immediata ...... Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, per bocca del segretario di Stato americano Anthony,... anche il ministro degli Esteri italiano, il vicepremier Antonio Tajani,di dare priorità ...

Colloquio telefonico tra Blinken e Lavrov, Washington chiede il rilascio dei connazionali detenuti Agenzia Nova

Nessuna tregua in Sudan dove l’esercito ha rifiutato il cessato il fuoco concordato dalle forze paralimilitari sudanesi (Rsf) dopo l’appello del Segretario Usa Blinken ... in Sudan nell'ottobre 2021.Un convoglio diplomatico statunitense è stato colpito da colpi di arma da fuoco in Sudan. Gli occupanti sono rimasti illesi ...