Blanco presenta ‘Innamorato’ | e confida | “Mina mi ha invogliato ad alzare ancora di più l’asticella”

"L'anno scorso, a New York, mi sono tatuato 'Innamorato' sulla schiena, quando ho scritto la prima traccia del nuovo album. È nato tutto da quel tatuaggio. Scrivere quest'album stato più difficile rispetto al primo, volevo raccontare delle cose in modo credibile". Blanco è stato ospite di RTL 102.5. Durante "The Flight" con Matteo Campese e La Zac, il cantante ha presentato "Innamorato", il suo nuovo album, "innamorato". Ospite di RTL 102.5, Blanco ha presentato in diretta in radiovisione "Innamorato", il suo secondo album in studio, dal singolo "L'Isola Delle Rose", l'album è una nuova finestra sull'universo di Blanco, un ritratto autentico e trasparente del suo mondo. "Innamorato" si compone di dodici brani in cui l'artista racconta ciò che lo circonda attraverso il filtro della sua ...

