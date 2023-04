Blanco a RTL 102 5 | «Mina mi ha invogliato ad alzare l’asticella»

(Di martedì 18 aprile 2023)è stato ospite di RTL 102.5 e durante The Flight con Matteo Campese e La Zac, il cantante ha presentato Innamorato, il suo nuovo album, ecco cosa ha raccontato Ospite di RTL 102.5,ha presentato in diretta in radiovisione Innamorato, il suo secondo album in studio, uscito venerdì 14 aprile. Anticipato dal singolo L’Isola Delle Rose, l’album è una nuova finestra sull’universo di, un ritratto autentico e trasparente del suo mondo. Innamorato si compone di dodici brani in cui l’artista racconta ciò che lo circonda attraverso il filtro della sua generazione. «L’anno scorso, a New York, mi sono tatuato ‘Innamorato’ sulla schiena, quando ho scritto la prima traccia del nuovo album. È nato tutto da quel tatuaggio. Scrivere quest’album stato più difficile rispetto al primo, volevo raccontare delle cose in modo credibile», ...

