Birkenau, in posa col sorriso sui binari del campo di sterminio: lo scatto indigna (Di martedì 18 aprile 2023) Maria Murphy, producer della britannica GB News, autrice di una immagine diventata virale sui social: "Una delle esperienze più strazianti della mia vita, purtroppo non sembrava che tutti lo trovassero così toccante" Una ragazza sorridente, intenta a prendere il sole sui binari mentre un amico le scatta una foto. Un’altra, poco più avanti, in piedi e in bilico sulle rotaie cercando di mantenere l’equilibrio. Nulla di strano se non fosse che quei binari non riguardano un treno qualsiasi né si trovano in un luogo qualsiasi. Lo sfondo dell’immagine che ormai da tre giorni rimbalza sui social, infatti, è quello del campo di concentramento di Birkenau e quei binari sono gli stessi che hanno visto ottant’anni fa vagoni carichi di deportati, trasportati verso la morte dall’orrore nazista. A immortalare la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 aprile 2023) Maria Murphy, producer della britannica GB News, autrice di una immagine diventata virale sui social: "Una delle esperienze più strazianti della mia vita, purtroppo non sembrava che tutti lo trovassero così toccante" Una ragazza sorridente, intenta a prendere il sole suimentre un amico le scatta una foto. Un’altra, poco più avanti, in piedi e in bilico sulle rotaie cercando di mantenere l’equilibrio. Nulla di strano se non fosse che queinon riguardano un treno qualsiasi né si trovano in un luogo qualsiasi. Lo sfondo dell’immagine che ormai da tre giorni rimbalza sui social, infatti, è quello deldi concentramento die queisono gli stessi che hanno visto ottant’anni fa vagoni carichi di deportati, trasportati verso la morte dall’orrore nazista. A immortalare la ...

